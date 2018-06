Ganzes Lokal bejubelt Franco Foda

Sonntagmittag in der Lakeside Strandbar in Reifnitz am Wörthersee. Das Lokal ist gesteckt voll, mindestens 80 Gäste sind dort. Plötzlich brandet Jubel auf, die Menschen stehen auf und klatschen. Die Begeisterung gilt Österreichs Teamtrainer Franco Foda, der soeben das Lokal betreten hat.

So laut, dass kein Gespräch mehr möglich war

Zufällig auch im Lokal ist Verleger Christian W. Mucha. „Es war so laut, man konnte nicht mehr normal miteinander sprechen“, sagte er zu ÖSTERREICH. „Die Gäste sind von ihren Tischen aufgestanden, haben ihm applaudiert und zum Sieg gratuliert.“ Auch Mucha ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen. Foda posierte mit ihm für ein gemeinsames Foto.

Sieg sorgt für Riesen-Euphorie

Am Abend davor hatte Foda mit seinem Team die Weltmeistermannschaft aus Deutschland geschlagen hat und damit für Riesen-Euphorie gesorgt – auch in Reifnitz. „Ich glaube, so etwas hat auch Franco Foda noch nicht so oft erlaubt“, sagte Verleger Mucha. Spätestens jetzt ist der neue Teamtrainer aus Deutschland wohl in den Herzen vieler Österreicher angekommen. (baa)