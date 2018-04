Red Bull Salzburg hat mit dem Finaleinzug in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) seinen achten österreichischen Meistertitel fixiert. Die Salzburger besiegten die Black Wings Linz am Mittwoch auswärts 4:2, dadurch gewannen sie auch die Halbfinalserie (best of seven) 4:2. Im EBEL-Endspiel treffen sie ab Sonntag auf den HCB Südtirol. Die Bozner hatten Titelverteidiger Vienna Capitals 4:1 bezwungen.