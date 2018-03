Drogen-Deal: Ex-Frankfurt-Star packt aus

Bei Eintracht Frankfurt war er einer der Leistungsträger. Sein damaliger Trainer Armin Veh nannte ihn "Häuptling". Skandal-Stürmer Mo Idrissou spielt mittlerweile im schönen, aber fußballerisch beschaulichen, ÖTSU Hallein in der Salzburger Landesliga.

Was war passiert? Der heute 38-Jährige musste 2012 Frankfurt verlassen. Den Grund plauderte der Kameruner jetzt in einem Interview mit Spox aus: Drogen im Kofferraum! "Ich habe einem Afrikaner 3000 Euro und eines meiner Autos geliehen. Plötzlich bekam ich einen anonymen Anruf aus Berlin. Da wurde mir gesagt, dass sie mein Auto hätten und der Kofferraum voller Drogen sei. Wenn ich nicht möchte, dass das öffentlich wird, soll ich ihnen 10 000 Euro zahlen. Heribert Bruchhagen sagte mir, er wolle einen solchen Stress nicht im Verein," so Idrissou.

Auf Instagram wandte sich der Stürmer an seine Fans, das kurze Video lässt allerdings einige Fragen offen.

Heribert Bruchhagen, damals Eintracht-Vorstand, bestätigt gegenüber Bild, dass Idrissou ihm die Geschichte so erzählte, zweifelt jedoch an seiner Glaubwürdigkeit. Hintergrund: Idrissou hatte sich damals von seiner Freundin getrennt und musste über 20 000 Euro Unterhalt für seine zwei Kinder nachzahlen.