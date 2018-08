FC Salzburg plant Champions-League-Coup

Red Bull Salzburg will das Trauma "Champions League" heute endlich ablegen. Beim insgesamt elften Versuch, die Qualifikation zu überstehen, wartet mit Shkëndija Tetovo eine machbare Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase der Königsklasse. Die Mazedonier sind zwar der aktuelle Doublesieger, mit einem Kaderwert von gerade einmal 6,90 Millionen Euro aber eine echte Billig-Truppe. Zum Vergleich: Der 30-Mann-Kader der Bullen kommt auf 114 Millionen Euro.

15-Millionen-Jackpot winkt beim Aufstieg

Für Trainer Marco Rose ist es der zweite Versuch, an die gut gefüllten CL-Töpfe zu gelangen. Alleine das Startgeld in der Gruppenphase beträgt 15,25 Millionen Euro. Im Vorjahr scheiterte Rose als "Neuling" mit seiner Truppe in der 3. Runde an Rijeka und erlitt damit das gleiche Schicksal wie Giovanni Trapattoni, Huub Stevens, Roge r Schmidt (alle je zweimal), Adi Hütter, Peter Zeidler und Oscar Garcia. Heuer kann Rose aber auf eine in großen Teilen unveränderte und 2017/18 auch höchst erfolgreiche Truppe setzen, die seine Spielidee verinnerlicht hat.

Sollte man Tetovo überwinden, trifft man im Play-off um den CL-Einzug entweder auf Roter Stern Belgrad oder den slowakischen Meister Spartak Trnava. Die Salzburger dürften als Europa-League-Halbfinalist der Vorsaison als Favoriten gelten. Bis auf Haidara (Sperre) & Lainer (krank) kann Trainer Rose heute wieder aus dem Vollen schöpfen.