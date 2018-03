Hier trifft Rapid-Star Usain Bolt

Rapid-Stürmer Joelinton hat die Länderspielpause für einen Abstecher nach München genutzt. Der von Hoffenheim ausgeliehene Brasilianer traf sich zum Mittagessen mit seinem ehemaligen Mitspieler und Ex-DFB-Goalgetter Kevin Kuranyi. Auch mit am Tisch: ein gewisser Usain Bolt. Kuranyi hatte das Foto auf Instagram geteilt.

Bolt weilt immer wieder mal in München, da auch der schnellste Mann der Welt auf den Rat von Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt vertraut. Der Megastar hat vor Kurzem ein Probetraining unter Peter Stöger in Dortmund absolviert. Vielleicht will ihn Joelinton nun dazu überreden, nach Wien zu kommen.