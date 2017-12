Jetzt startet große oe24-Wahl

Es ist wieder so weit – die große ÖSTERREICH-Fußballerwahl geht in die nächste Runde. Im Vorjahr holte sich Austria-Mittelfeldass Raphael Holzhauser den Titel – und heuer? Klar ist: Der Kampf um die Nummer 1 wird spannend wie selten zuvor. Mit Winterkönig Sturm, Europa-League-Gigant Salzburg und Fan-Liebling Rapid rittern Spieler von gleich drei heimischen Teams um die begehrte Spieler-Trophäe. Dazu kommen die internationalen ÖFB-Stars wie Sabitzer, Alaba, Arnautovic & Co. Bei der Wahl zum Trainer des Jahres spricht viel für Neo-Teamchef Foda. Ebenfalls hoch im Kurs: BVB-Trainer Stöger.

Super-Wahl steigt heuer mit gleich acht Kategorien

Doch damit nicht genug: In gleich acht Kategorien können Sie Ihre Favoriten aus dem Jahr 2017 unterstützen: Spieler, Trainer, Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler, Stürmer, Team und Regionalteam des Jahres. Die Chance zum Mitvoten gibt es online unter: www.oe24.at. Die aktuellsten Zwischenstände lesen Sie dann täglich in der Tageszeitung Österreich.