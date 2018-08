1:0 - Bullen ziehen in CL-Playoff ein

Trifft Dabbur erneut?

Trotz des klaren 3:0-Siegs am vergangenen Mittwoch will Österreichs Serienchampion konzentriert in dieses Spiel gehen "und es nicht auf die leichte Schulter nehmen", wie Torgarant Munas Dabbur versprach. Dass der Israeli auch heute einnetzt, scheint nicht unwahrscheinlich. In jedem seiner bisher fünf Saisonspiele traf er zumindest einmal, zwei Partien beendete er mit einem Doppelpack - auch die "Regenschlacht" gegen Shkendija. Das Selbstvertrauen Dabburs steht stellvertretend für die breite Brust der "Bullen": Fünf Siege in fünf Pflichtspielen hat man gefeiert, der jüngste 2:0-Heimerfolg über die Wiener Austria ließ sogar Trainer Marco Rose zum Schwärmer werden.