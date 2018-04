Barcelona benötigte diesmal keinen Lionel Messi, denn Roma schoss sich beinahe selbst k.o. Zwei Eigentore, allerdings unglücklich zustande gekommen, ebneten den Katalanen den Weg zum Sieg. Der Kroate Ivan Rakitic hatte die Stange getroffen (18.), doch bezwungen wurde Roma-Keeper Alisson Becker zuerst von Teamkollegen. Messi hätte es nicht schöner machen können: Daniele de Rossi lenkte beim Versuch, einen Iniesta-Pass zum Argentinier abzufangen, den Ball unhaltbar ins eigene Tor (38.).



Nach dem Wechsel prallte eine scharfe Hereingabe Rakitic' von Manolas ins eigene Netz (56.), Umtiti wäre zur Stelle gewesen. Tor Nummer drei ging dann doch auf das Konto eines Barca-Spielers: Pique drückte ein, nachdem ein Suarez-Schuss von Alisson abgeprallt war. Anders als City in Liverpool hatte die Roma im Camp Nou aber auch sehr gute Chancen.



Zunächste verfehlte ein Perotti-Kopfball das Ziel (46.), dann hätte ein Fehler von Keeper Ter Stegen beinahe das 1:3 bedeutet, der Deutsche war aber auch bei einem Perotti-Schuss zur Stelle (79.). Edin Dzeko gelang dann doch das 1:3 (80.), Barca stellte aber wenig später durch Luis Suarez den alten Abstand wieder her (87.) und ist daheim nun schon in 13 Spielen gegen italienische Teams ungeschlagen. Für den Uruguayer war es der erste CL-Treffer seit März 2017.