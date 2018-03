Dusel-Los für Bayern - Kracher für Real

Real Madrid trifft im Viertelfinale der Champions League auf Juventus. Die Auslosung am Freitag in Nyon hat somit die Neuauflage des Finales 2017 gebracht.

Der FC Barcelona mit Lionel Messi trifft auf AS Roma, Bayern München bekommt es mit Sevilla zu tun. Zwei machbare Lose für die Favoriten! David Alaba blickte in einer ersten Reaktion der Partie gelassen entgegen: "Wir wollen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Wir wollen auch bis dahin konzentriert in die Spiele gehen."

Bayern-Vorstand Andreas Jung möchte Seville nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Das ist ein sehr, sehr gutes Team", sagte er zu Sky. "Sie haben drei Mal die Europa League gewonnen. Die Entscheidung fällt aber im eigenen Stadion - das ist definitiv ein Vorteil für uns."

Torhüter Sven Ulreich erklärte auf einer Pressekonferenz, dass es auch "schwerere Lose" gegeben hätte. "Sevilla hat in den letzten Jahren oft für Furore gesorgt. Es ist kein einfaches Spiel, vor allem in Sevilla. Das ist ein Hexenkessel. Da müssen wir hoch konzentriert sein", sagte er.

In einem Premier-League-Duell treffen Manchester City und der FC Liverpool direkt aufeinander.

Die Hinspiele finden am 3./4. April, die Rückspiele am 10./11. April statt.

The official result of the #UCLdraw.



Predict the final... ???? pic.twitter.com/YAlLd1tWJK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16. März 2018