Guardiola: Wirbel um Pogba-Enthüllung

24 Stunden vor dem vielleicht vorentscheidenden Fußball-Derby in Manchester hat City-Trainer Pep Guardiola verraten, dass Uniteds Mittelfeldspieler Paul Pogba im Jänner zum Stadtrivalen wechseln sollte. Pogbas Manager Mino Raiola habe City kontaktiert. "Ich sagte nein, wir haben nicht das Geld, um Pogba zu kaufen, weil er so teuer ist", sagte Guardiola am Freitag bei der Pressekonferenz.

Attacke auf Raiola

Der Katalane gab außerdem noch preis, dass ihm von seinem Intimfeind Raiola, der ihn im März als "Null", "Feigling" und "Hund" beschimpft hatte, auch Henrikh Mkhitaryan angeboten worden sei. Der armenische Offensivspieler wechselte dann im Winter von United zu Arsenal.

"Endlich entdecken die Leute meine Geheimnisse: Ich bin ein schlechter Kerl, ich bin ein Feigling", meinte Guardiola sarkastisch. "Ich verstehe nicht, warum ich so ein schlechter Kerl bin, ich rede nie mit ihm (Raiola/Anm.). (...) Wieso war er daran interessiert, dass Mhikitaryan und Pogba für uns spielen? Es ist seine Aufgabe, seine Spieler zu beschützen, und er muss wissen, dass er sie nicht zu einem Typen wie mir bringen kann, einem Hund. Und es ist nicht gut, jemanden mit einem Hund zu vergleichen. Er muss die Hunde respektieren."

Pogba verwirrt

Auf Twitter reagierte Pogba offensichtlich verwirrt auf die Behauptungen Gouardiolas: "Wie bitte?" kommentierte er ein Foto von sich selbst, auf welchem er seine Hand zum Ohr hält.