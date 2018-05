Liverpool trotz Romas 4:2-Sieg im Finale

Liverpool steht erstmals seit elf Jahren wieder im Finale der Fußball-Champions-League. Den Reds reichte ein 2:4 (2:1) bei der AS Roma am Mittwochabend für den Einzug ins Endspiel. Nach dem 5:2 im Hinspiel waren die Engländer im Stadio Olimpico nie wirklich in Gefahr. Im Finale am 26. Mai in Kiew trifft Liverpool auf Titelverteidiger Real Madrid.

Sadio Mane erzielte schon in der 9. Minute das 1:0 für die Gäste. Der Roma gelang durch ein Eigentor von James Milner (15.) der rasche Ausgleich, Georginio Wijnaldum (25.) traf nach nicht einmal einer halben Stunde aber erneut für die Elf von Trainer Jürgen Klopp. Nach Seitenwechsel gelang Edin Dzeko (52.) der neuerliche Ausgleich für die Italiener. Die Treffer durch Rajda Nainggoland in der 86. Minute aus einem Weitschuss sowie in der 94. Minute aus einem Elfmeter kamen zu spät.