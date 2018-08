Nächster Anlauf für Salzburg auf Champions League

15-Millionen-Jackpot winkt beim Aufstieg

Für Trainer Marco Rose ist es der zweite Versuch, an die gut gefüllten CL-Töpfe zu gelangen. Alleine das Startgeld in der Gruppenphase beträgt 15,25 Millionen Euro. Im Vorjahr scheiterte Rose als "Neuling" mit seiner Truppe in der 3. Runde an Rijeka und erlitt damit das gleiche Schicksal wie Giovanni Trapattoni, Huub Stevens, Roger Schmidt (alle je zweimal), Adi Hütter, Peter Zeidler und Oscar Garcia. Heuer kann Rose aber auf eine in großen Teilen unveränderte und 2017/18 auch höchst erfolgreiche Truppe setzen, die seine Spielidee verinnerlicht hat.