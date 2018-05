Reform: So neu wird die Königsklasse

Mehr Teams fix qualifiziert, neue Zeiten und mehr - ÖSTERREICH checkt für Sie die CL-Reform, die bereits ab 2018/19 in Kraft tritt:



1. 26 statt 22 Teams fix in der Endrunde

Ab der Saison 2018/19 haben 26 Teams einen Fixplatz in der Gruppenphase, nachdem es bisher nur 22 waren. Der Titelverteidiger sowie der Sieger der Europa League sind inkludiert. Über die Quali werden statt zehn, nur sechs Tickets vergeben.



2. Top-4-Länder stellen 4 Teilnehmer

Die besten vier Länder der UEFA-Fünf-Jahres-Wertung stellen jeweils vier Teilnehmer, für die Ränge fünf und sechs gibt es zwei Plätze und für die Plätze sieben bis zehn noch einen.



3. Zweite Chance für Teams, die in Quali scheitern

Neu ist auch, dass alle Teams, die früh in der Quali scheitern, eine zweite Chance in der Europa League erhalten. Bisher hatte man dafür in Runde drei der Qualifikation vorstoßen müssen.



4. Neue Anstoßzeiten sorgen für Aufregung

Künftig wird um 18.55 Uhr und 21 Uhr gespielt. Bisher waren beinahe alle Partien um 20.45. Die Spieltage bleiben Dienstag und Mittwoch.