Salzburg erfährt heute möglichen Gegner

Die Generalprobe in Mattersburg ist für Meister Salzburg spät, aber doch eine perfekte gewesen. Jetzt liegt der Fokus auf der am Mittwoch anstehenden Champions-League-Qualifikation. Im 11. Anlauf soll es heuer erstmals mit der Gruppenphase klappen, zwei Runden gilt es, zu überstehen. "Wir gehen das mit allem an, was wir haben. Es ist sicher ein Traum für uns, aber dazu müssen wir auf den Punkt da sein und brauchen möglicherweise auch ein bisschen Spielglück", so Coach Rose.

Stolperstein

Der Startschuss erfolgt am Mittwoch gegen Skendija, den mazedonischen Double-Sieger. Die Bullen planen dabei vor eigener Kulisse eine Tor-Gala, wollen gleich für klare Verhältnisse sorgen. "Wir werden sie sicher nicht unterschätzen, wollen aber natürlich weiterkommen. Das ist das klare Ziel", so Rose. Für die großen Ambitionen der Bullen darf Skendija aber kein Stolperstein sein.

Weitaus anspruchsvoller wird dann die Aufgabe in der letzten Quali-Runde. Mit einem Auge blicken die Bullen daher heute nach Nyon, wo der mögliche Gegner für die Play-offs zugelost wird: Ab 12 Uhr im oe24-LIVE-Ticker. Salzburg ist dabei gesetzt. Mögliche Gegner: YB Bern (SUI), Malmö (SWE), RS Belgrad (SRB) oder BATE (BLR).