Sogar Juve-Fans feiern Ronaldo-Flugshow

Real Madrid steht mit einem Bein im Halbfinale der Champions League. Der Titelverteidiger hatte gegen den italienischen Top-Verein Juventus keine Mühe und gewann auswärts mit 3:0. Maßgeblich am Sieg beteiligt war natürlich Cristiano Ronaldo. CR7 traf bereits in der 3. Minute für sein Team und ist damit der erste Spieler, der in zehn aufeinanderfolgenden CL-Spielen getroffen hat.

Die Flugshow dann in der 64. Minute übertraf alles. Die Superlative gehen Fans, Medien und Kommentatoren aus, als der Megastar den Ball zum 2:0 per Fallrückzieher unhaltbar versenkt.

Sogar die Juventus-Fans erkennen die Klasse des Portugiesen an, applaudieren, jubeln und verneigen sich vor einem der größten Fußballspieler aller Zeiten.