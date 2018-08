Sturm - Ajax: Hooligans vereinbaren brutale Prügelei

Mit einem 2:0-Vorsprung und entsprechend zuversichtlich geht Ajax Amsterdam in das Rückspiel der zweiten Qualifikations-Runde zur Fußball-Champions-League am Mittwoch (20.30 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) in Graz. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl", erklärte Ajax-Trainer Erik ten Hag vor dem zweiten Duell mit Sturm und stellte klar: "Unser Ziel ist die Champions League."



Vor einer Woche war der Klasseunterschied nicht nur am Ergebnis zu sehen. Ten Hag bereitet sein Team aber diesmal auf eine stärkere Sturm-Mannschaft vor. "Wir haben einen Heimsieg ohne Gegentor, aber der Gegner wird morgen sehr ehrgeizig sein", sagte der Coach am Dienstag und fügte hinzu: "Es kann eine heiße Sache werden".

Hooligans vereinbaren brutale Prügelei

Heiß her ging es bereits vor der Partie. Offenbar verabredeten sich einige gewaltbereite Fans der beiden Teams vor dem Spiel zu einer wilden Prügelei. Auf einem Instagram-Video ist ein kurzer Ausschnit der Schlägerei zu sehen.