Unfassbar: Eigentor-Pechvögel als Helden

Es sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Der AS Roma schafft im Champions-League-Viertelfinale ein Fußball-Wunder und holt ein 1:4 aus dem Hinspiel gegen den großen FC Barcelona auf. Mit der 3:0-Sensation gegen Messi & Co. hatte niemand gerechnet.

Vor einer Woche in Barcelona wurden De Rossi und Manolas zu tragischen Figuren die mit extrem unglücklichen Eigentoren das fast sichere Aus besiegelten. Im Rückspiel schlugen die beiden aber zurück, trafen je einmal - die Pechvögel sind nun die Helden der Stadt.

Die Roma steht erstmals seit 1991 im Halbfinale des wichtigsten Europacup-Bewerbs. Das von Trainer Eusebio Di Francesco erhoffte Wunder wurde auch dank eines frühen Tores Realität. Routinier De Rossi fand Dzeko mit einem weiten Pass und der Barcas Abwehr enteilte Bosnier bewies Abschlussstärke. Spaniens Fast-Meister reagierte nicht und überließ den Römern viel vom Spiel.

In der 58. Minute legte der Kapitän selbst das 2:0 nach. Manolas köpfte die Italiener nach einem Eckball in der 82. Minute schließlich zum Sieg. "Wir haben gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist. Trotz dieser Geschichte vom Hinspiel", so Verteidiger Manolas. "Gegen die beste Mannschaft der Welt weiterzukommen, ist einfach nur genial."