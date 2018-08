1:2 - Selbstfaller von Rapid gegen Slovan

Gewalt-Eklat bei letztem Duell

Schon vor elf Jahren traf Rapid auf Bratislava, wüste Ausschreitungen in Wien waren die Folge. Bratislava-Hooligans zündeten Teile der Tribüne an, die Feuerwehr musste ausrücken. Kein Wunder, dass die slowakische Polizei heute auf Nummer sicher gehen will. Wie die Behörden mitteilten, werden am Spieltag "Ansammlungen von Rapid-Fans im Stadtzentrum nicht geduldet und infolgedessen aufgelöst". Zudem können Rapid-Fans keine Tickets für den neutralen Sektor im Stadion erwerben. Die Grün-Weißen wollen freilich einen Fan-Krieg vermeiden. Mit 20 Bussen fuhren die Wiener Anhänger am Nachmittag per Bus-Konvoi geschlossen nach Bratislava. Von der Grenze werden sie von der Polizei zum Stadion eskortiert. Insgesamt machten sich 1.100 Fans auf die Reise.