Alle Infos zu Salzburgs Spiel des Jahres

Ein deutscher Kultklub aus dem "Ruhrpott", Spitzenkicker wie Marco Reus oder Mario Götze, dazu mit Peter Stöger ein österreichischer Trainer - die Bühne für das heutige Europa-League-Achtelfinale (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-Ticker). könnte für Serienmeister Red Bull Salzburg kaum größer sein. Dennoch will sich RB-Trainer Marco Rose nicht schon vor Spielbeginn geschlagen geben: "Wir haben allen Grund, auch dort selbstbewusst aufzutreten."

Die Bilanz gibt dem Deutschen Recht - seit 17 Spielen sind die Bullen in der Europa League ungeschlagen. In der Ära Rose ging man überhaupt erst einmal in 42 Pflichtspielen als Verlierer vom Platz. Die Fans aus Salzburg stehen hinter ihrer Mannschaft: Über 2.000 Bullen-Anhänger machen den Auswärtstrip ins Westfalen-Stadion heute mit.

Stöger kennt die Bullen genau

Doch klar ist: Dortmund (mit einem Kaderwert von 364 Mio. Euro) bleibt der klare Favorit im Heimspiel. Nicht nur wegen der "Gelben Wand". Dortmund-Coach Stöger: "Salzburg ist eine Mannschaft, die unbekümmert aufspielt und ein ähnliches Offensivpressing wie Leipzig an den Tag legt. Manfred Schmid und ich wissen, was da auf uns zukommt."

Salzburgs Bilanz gegen deutsche Vertreter steht bei zwei Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen. Gegen Dortmund ist es heute das erste Duell. Sportdirektor Christoph Freund: "Der ganze Verein freut sich darauf. Wir freuen uns riesig auf das Hammerlos."

Berisha ist neuer Ober-Bulle

Mit gerade einmal 25 Jahren zählt Kosovos Fußballer des Jahres zu den Routiniers bei Red Bull. 2012 wechselte er von Viking FK in die Mozartstadt und ist seitdem ein fixer Bestandteil der Mannschaft. Aktuell beläuft sich sein Marktwert auf fünf Millionen Euro. Wie wertvoll der Mittelfeld-Stratege für sein Team ist, bewies er mit dem Goldtreffer im Spiel gegen Rapid.

Dieses widmete er seiner verstorbenen Oma. Auch in Dortmund soll Berisha mit seiner Schnelligkeit für Tor-Gefahr sorgen. Schon einmal stand er mit Salzburg im Achtelfinal der Europa League, schied 2014 gegen Basel knapp mit 1:2 aus.

"Super-Mario" will heute explodieren

"Wir sind zufrieden, wie es läuft. Wir haben einen guten Lauf", meinte Mario Götze, der mit seinen Kumpels André Schürrle und Marco Reus die Offensive ankurbeln soll. Das Trio gehört zu den besten deutschen Spielern, kostete zusammen 69 Mio. Euro und ist 2016 in Dortmund zusammengeführt worden.

Allerdings standen sie bisher aufgrund von Verletzungen nur selten gemeinsam auf dem Platz. In der Europa League schenkt Stöger seinem Super-Trio das Vertrauen. Vor allem WM-Finaltorschütze Götze will vor der Endrunde in Russland wieder in Top-Form kommen.