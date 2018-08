Auf wen treffen Rapid, Sturm & der LASK?

Bevor Rapid, Sturm und der LASK ihre Drittrundenpartien in der Euro League bestreiten, gibt es bereits die Auslosung für das Play-Off und damit die letzte Hürde vor dem Einzug in die lukrative Gruppenphase. Spieltermine für das Euro-League-Playoff sind der 23. und der 30. August.

Alle drei Teams werden bei der heutigen Auslosung (ab 13 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) noch keinen fixen Gegner, sondern eine andere Drittrundenpartie zugelost bekommen. Dies geschieht aufgrund der UEFA-Reform, die seit der Saison 2018/19 in Kraft tritt. Eine Voreinteilung in kleinere Gruppen wurde bereits getroffen. Rapid kann so zum Beispiel nicht auf den FC Sevilla oder Zenit St. Petersburg treffen.

Rapid trifft in der dritten Runde auf Slovan Bratislava und ist im Play-Off hauchdünn nicht gesetzt. Damit ist unter anderem ein Duell mit Marcel Kollers FC Basel möglich.

Sturm trifft zunächst auf AEK Larnaca und droht danach auf einen Hammer-Gegner zu treffen. Möglich sind u.a. Zenit St. Petersburg oder Feyenoord Rotterdam.

Der LASK hat schon jetzt mit Besiktas Istanbul einen übermächtigen Gegner vor der Brust. Sollten die "Athletiker" allerdings weiterkommen, übernimmt man den Koeffizienten der topgesetzten Türken und hätte danach machbare Gegner wie Nordsjaelland oder Mariupol zu bezwingen.