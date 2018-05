Antoine Griezmann ist der Held des Europa League Finales in Kiew. Mit seinem Doppelpack trug er wesentlich zu Atletico Madrids Sieg über Salzburg-Bezwinger Olympique Marseille bei. Nach seinem Tor zum 1:0 zeigte Griezmann wieder einmal seinen kuriosen Torjubel. Dabei formt er mit seinen Fingern ein "L" und tanzt wie ein Hampelmann.

Der Jubel nennt sich "Take the L" und kommt vom momentan bekanntesten Computerspiel der Welt "Fortnite". In diesem Spiel werden die Gegner mit dieser Geste die ausgeschalteten Gegner verhöhnt. Damit ist Griezmann nicht der erste Spieler, der so seine Tore bejubelt. Auch Lewis Holtby vom HSV oder Leverkusener Julian Brandt und andere feiern so ihre Tore.