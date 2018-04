"Wir wollen Lazio am Donnerstag einen großen Fight liefern und alles tun, um diesen Abend für unsere Fans ganz speziell zu machen", zeigt sich Salzburgs Trainer Marco Rose kämpferisch. Die Ausgangslage ist für ihn und seine Truppe nach der 2:4-Auswärtsniederlage zwar schwer, aber keinesfalls aussichtslos. Ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung muss her.

Salzburg gegen Lazio: Die möglichen Aufstellungen

Red Bull Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer - Haidara, Schlager, Minamino, Berisha - Hwang, Dabbur

Ersatz: Stankovic - Onguene, Pongracic, Farkas, Leitgeb, Wolf, Yabo, Daka, Gulbrandsen, Mwepu

Es fehlt: Samassekou (gesperrt)

Lazio Rom: Strakosha - Luis Felipe, De Vrij, Radu - Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic - Luis Alberto - Immobile

Ersatz: Guerrieri - Bastos, Murgia, Caceres, Patric, Lukaku, Felipe Anderson, Nani, Felipe Caicedo

Die tatsächlichen Aufstellungen werden circa eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben.

Wie will Salzburg das Wunder schaffen? "Dafür brauchen wir höchste Konzentration. Außerdem wird es wichtig sein, die Stärken Lazios – ihr präzises und durchschlagskräftiges Umschaltspiel – so gut es geht zu unterbinden", erklärt Rose seinen Plan, der den Traum vom Halbfinale vielleicht doch noch in Erfüllung gehen lassen soll.