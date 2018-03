Götze antwortet auf harte Stöger-Kritik

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Salzburg in der Europa-League und dem damit verbundenen Ausscheiden, war Fehlersuche beim BVB angesagt. Vor allem der Dortmunder Star Mario Götze (25) musste sich harte Kritik vom Wiener Trainer Peter Stöger gefallen lassen: „Bei Mario Götze waren wir ganz einfach nicht zufrieden mit dem, was er angeboten hat. Die Dinge, die wir sehen wollten, nämlich ordentliches Passspiel, Bewegung auf gefährlichen Positionen und Tiefgang, da war gar nichts zu sehen“, so Stöger.

Götze war dementsprechend auch zur Halbzeit ausgewechselt worden – und das alles vor den Augen von Löws Co-Trainer Thomas Schneider. Die schwache Leistung trägt wohl dazu bei, dass Götze weiterhin von einer National-Team-Form weit weg ist. Jetzt reagierte Mario Götze auf seine Vorstellung und die Trainer-Kritik von Stöger.

Gegenüber von "Sport-Bild" sagt der BVB-Spieler: „Ich bin dem Trainer dankbar, dass er mich auf meine Defizite hingewiesen hat und ich werde stark daran arbeiten.“ Stögers reagierte in der Pressekonferenz darauf mit: „Das ist schön.“ Götze sieht ein Formtief bei allen BVB-Spielern und fordert: "Wir sollten gemeinsam an einer positiven Entwicklung für alle und an der Umsetzung unserer Möglichkeiten arbeiten.“