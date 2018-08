Hooligan-Krawalle legen Wien lahm

Fan-Randale. In Wien gab es vor dem Spiel zwischen Rapid und Slovan Bratislava einen großen Polizeieinsatz. Slovan Fans randalierten in den Zügen der U4-U-Bahn. Möglicherweise wurde auch kurz vor der Station Schönbrunn, die Notbremse gezogen, sagt Polizeisprecher Patrick Maierhofer zu ÖSTERREICH. In der Station Schönbrunn wurde durch das gewaltsame Aufreißen einer Türe der Zug vorzeitig gestoppt. Beim Marsch Richtung Stadion kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen im U-Bahn Bereich, Verwaltungsübertretungen, Attacken auf Polizisten und der Zündung von pyrotechnischen Gegenständen. Pfefferspray musste eingesetzt werden, zwei Beamte wurden verletzt, wie die Polizei berichtet.

Ein großes Polizeiaufgebot eskortierte die Slovan Fans schließlich zu Fuß vom Bahnhof Schönbrunn Richtung Rapid-Stadion in Hütteldorf. Der U-Bahn-verkehr musste auf dieser Teilstrecke komplett gestoppt werden. Rund um die Station Schönbrunn entstand ein schweres Verkehrschaos. Über Verletzte gibt es vorerst keine Berichte.

Bereits am Nachmittag ist es am Grenzübergang Berg zu zahlreichen Kontrollen von individuell anreisenden Slovan-Fans gekommen. Utensilien wie Sturmhauben, Handschuhe, Totschläger, Baseballschläger, Messer und ein Schlagring wurden aufgefunden und sichergestellt. Rund zehn Personen wurde bereits dort die Anreise zum Spiel untersagt. Bei der Anreise der Slovan-Fans zum Stadion in Hütteldorf musste die Polizei sogar Wasserwerfer auffahren, um die Hooligans in Schach zu halten.

In Ober-St. Veit blockierten die Hooligans aus Bratislava die U-Bahn-Schienen und sorgten für Chaos im U-Bahn-Betrieb. Die Problemfans schmissen Böller und Kracher.

Passanten filmten dutzende Polizeiautos die mit Blaulicht Richtung Stadion fuhren. Wegen der Sperre der U4 kamen natürlich auch viele Rapid-Anhänger zu spät zum Spiel und verpassten den Anpfiff. Das könnte natürlich für weiteren Ärger sorgen.

Wiener Linien: "Fanausschreitungen im Bereich Schönbrunn"

Die Wiener Linien sprachen am Abend von "Fanausschreitungen im Bereich Schönbrunn". Die U4 fuhr zwischen Längenfeldgasse und Hütteldorf nicht. Die Linie 10 verkehrt nur zwischen Unter St.-Veit und Hietzing bzw. zwischen Hütteldorfer Straße U und Dornbach. h. Die Linie 52 fuhr nur zwischen Westbahnhof und Anschützgasse. Ein Betrieb der Linie 49 war nicht möglich. Die U4 fährt in Schönbrunn und St. Veit durch.

OMV-Tankstellen-Shop überfallen

Die Slovan-Fans wurden von der Polizei am Zugang zum Stadion gehindert. Also räumten die Rowdies einen Tankstellen-Shop in der Linzer Straße leer. Die Krawall-Fans stürmten den Shop und nahmen sich Waren im Wert von mehreren hundert Euros. Die Polizei registrierte mehrere Verwaltungsübertretungen. Die Situation schien außer Kontrolle zu geraten. "Da war für uns die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben. Wir haben die Gruppe angehalten und die Identitäten festgestellt", betonte der Polizeisprecher. Die Fans wurden an der Kreuzung Linzer Straße - Ameisgasse gestoppt.

Hooligans vor Stadion

Einen Teil der Problem-Fans hat die Polizei offenbar erst gar nicht ins Stadion gelassen. Die Fotos der tschechischen Facebook-Seite "hooligan.cz" zeigt Bilder der Fans auf der Linzerstraße in Wien. Da müssen vermutlich auch die Rapid-Fans vorbei, wenn sie sich auf dem Weg heim begeben.

Die Polizei hatte eine Barriere zu den Hooligans gebildet. Sie sollen zum Weiterkommen gehindert werden. "Noch immer vor dem Stadion", heißt es in einem Posting.

es geht net weiter. spiel bald aus #skrapid #SCRSLB #slovan pic.twitter.com/SUNbImsN3h — Goran (@gooraan) 16. August 2018 Die Slovan-Fans traten nach dem Spiel, dass sie sowieso nicht sahen, den Heimweg über die Hütteldorfer Straße mit Polizei-Begleitung an. Slovan Fans wieder auf dem Heimweg. 2.5km vorm Stadion war Endstation. #SCRSLB #skrapid #Slovan pic.twitter.com/IiGQW9EFkf — Goran (@gooraan) 16. August 2018 Chaotische Szenen Die Krawall-Fans von Slovan trafen schließlich auf der Wien-Zeile ein. Dort wurden sie in Begleitung der Polizei mit Bussen weg transportiert, damit sie nicht weiter zu Fuß durch Wien marschieren und nicht für weitere Unruhe sorgen können. Die Fans sukzessive von der Linken Wienzeile bis zum Ausgangstreffpunkt nach Oberlaa transportiert. Im und um das Stadion kam es während der gesamten Dauer zu keinen größeren polizeilich relevanten Vorfällen. Das Stadion sahen diese Fans nie. Nach dem Ende der stundenlangen Aktion wurden die Fans zurück nach Oberlaa geleitet. Zunächst zu Fuß, die Wiener Linien wollten die Slovan-Anhänger nicht mehr transportieren. Maierhofer zufolge wäre das ein etwa 17 Kilometer langer Marsch. Auf der Linken Wienzeile wurden sie dann doch von Bussen aufgenommen, die die Wiener Polizei organisiert hatte, und nach Oberlaa zurückgebracht. Auch im Stadion gab es Kontroversielles, selbst wenn es dort nicht zu Ausschreitungen kam. Im Rapid-Sektor hing ein Transparent, das je zur Hälfte die Wappen von Slovan Bratislava und Austria Wien zeigte. Dazu war der Text "We hate Homos" (wir hassen Homos, Anm.) zu lesen.

Polizei musste auch in Linz einschreiten

In Linz musste die Polizei bereits eine Stunde vor dem Spiel zwischen dem LASK und Besiktas eingreifen und den Besiktas-Sektor stürmen. Die türkischen Fans hätten das Stadion nur ohne Fan-Utensilien betreten dürfen. Doch die Ordner kontrollierten nicht streng genug. Da die Auswärts- und Heimfans nicht wirklich getrennt wurden, kam es auf den Tribünen zu Auseinandersetzungen zwischen den Fans.

LASK Linz Maçı TRT1'de

Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında LASK Linz ile 20.45’te oynayacağı maçı TRT1’den izleyebilirsiniz.#Beşiktaş pic.twitter.com/lHLOQs8Pzb — Sevdamız BEŞİKTAŞ (@BesiktaSevdamiz) 16. August 2018

Bei den Randalieren dürfte es sich um einen organisierten Schlägertrupp handeln, so die Polizei.

Hier führen Polizisten zwei der Problemfans ab. Wie auf den Aufnahmen zu sehen ist, sind die Fans im selben schwarzen T-Shirt und scheinen organisiert aufzutreten.

Lask Linz - Beşiktaş maçı öncesi yaralanan siyah beyazlı taraftar, polisler eşliğinde ambulansa götürüldü ( Görüntü: @SAYCANSAYIM ) pic.twitter.com/EDZZuOOzPZ — FanatikTV (@fanatik_webtv) 16. August 2018