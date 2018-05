Kommt Pamela Anderson nach Salzburg?

Kommt sie oder kommt sie nicht? Die Rede ist von "Baywatch"-Nixe Pamela Anderson. Die 50-Jährige ist mit Marseille-Verteidiger Adil Rami liiert, drückte ihrem Herzblatt schon beim Hinspiel im Stade Velodrome vor Ort die Daumen. Für den um 18 Jahre jüngeren Franzosen zog Anderson sogar aus Malibu nach Frankreich.

Gefunkt haben soll es vor einem Jahr beim Formel-1-Rennen in Monaco. Pam über Adil: "Er ist ein unglaublicher Mann, ein richtig guter Kerl." Ob sie ihren Angebeteten auch am Donnerstag nach Salzburg begleitet, ist geheim. Klar ist: Die schöne Blondine ist jedenfalls bekennender Österreich-Fan, ist eine große Unterstützerin des Tiergnadenhofs Gut Aiderbichl (Henndorf, Salzburg). Ihren letzten Österreich-Auftritt hatte sie am 19. März im oe24.TV-Studio.