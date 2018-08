LASK & Admira im Europacupeinsatz

Glasner mahnt Konzentration ein

Trainer Oliver Glasner, dessen Truppe gestern mittags in den Norden aufbrach, mahnte freilich schon nach der Heimgala am Donnerstag zur Konzentration. "Wir haben in keinster Weise die Veranlassung, das Rückspiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir brauchen weiter Laufbereitschaft, volle Konzentration und Teamspirit. Denn ohne Fleiß kein Preis", betonte der Oberösterreicher, dessen Team drei Tage später zum Bundesligaauftakt beim entfesselten Meister in Salzburg 1:3 unterlag.