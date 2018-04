Leipzig-Schock! Laimer schwer verletzt

RB Leipzig muss voraussichtlich einige Zeit auf Defensivspieler Konrad Laimer verzichten. Der 20 Jahre alte Österreicher verletzte sich im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinales am Donnerstagabend. "Es sieht nach einem Muskel- oder Muskelbündelriss aus", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem 1:0 (1:0) des Fußball-Bundesligisten gegen Olympique Marseille in der Red Bull Arena.

Laimer, der seit der Winterpause wegen des Außenverteidigermangels bei den Leipzigern statt im Mittelfeld auf dem rechten Verteidigerposten eingesetzt wird, war in der 74. Minute ausgewechselt worden. "Es ist schon etwas Gravierenderes", meinte Hasenhüttl. Er befürchtet eine längere Pause.

Bereits am kommenden Montag empfängt RB im Top-Verfolgerduell der Bundesliga Bayer 04 Leverkusen. Am Donnerstag kommender Woche steigt das Rückspiel in der Europa League in Marseille.