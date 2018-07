Rapids Europa-League-Gegner sind gezogen

Rapid Wien startet gegen Slovan Bratislava oder Balzan FC aus Malta in die Fußball-Europacup-Saison. Die Hütteldorfer tragen das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League am 9. August auswärts aus. Das Rückspiel steigt am 16. August. Der Gegner wird in einem Zweitrunden-Duell ermittelt. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Vizemeister Sturm Graz bekommt es im Fall eines Ausscheidens in der Champions-League-Qualifikation gegen Ajax Amsterdam als Umsteiger in der dritten Runde der EL-Quali mit Dundalk aus Irland oder AEK Larnaca aus Zypern zu tun. Der LASK trifft im Falle des Aufstieges in der zweiten Quali-Runde gegen Lilleström danach auf den Färöer-Vertreter B36 Torshavn oder Besiktas Istanbul, die Admira im Erfolgsfall gegen ZSKA Sofia danach auf Stjarnan aus Island oder den FC Kopenhagen.

Spieltermine sind für alle Drittrunden-Duelle der 9. und 16. August. Für den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase wäre danach noch eine weitere Runde (Play-off) zu überstehen.