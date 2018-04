Roma-Funktionäre umarmten Salzburger

Lazios Stadtrivale AS Roma steht völlig überraschend im Halbfinale der Champions League. Die Italiener besiegten den FC Barcelona und trefen nun auf Liverpool und ihren Ex-Stürmer Mohamed Salah.

Nicht weniger überraschend war der Gala-Auftritt der Salzburger. Bei den Europacup-Auslosungen in Nyon traf die Delegation der Bullen auf die Römer und wurde freudig empfangen. "Unsere Delegation mit Stephan Reiter an der Spitze ist in Nyon von fremden Menschen umarmt und geknutscht worden, sie haben im ersten Moment nicht gewusst, wer das war - es waren Verantwortliche von AS Rom", schildert Salzburg-Pressesprecher Christian Kircher.

Am Sonntag kommt es in der römischen Hauptstadt zum Derby della Capitale zwischen Roma und Lazio.