2.000 Fans feierten am Donnerstag eine echte Sternstunde von Red Bull Salzburg. Im Achtelfinal-Hinspiel zwang der österreichische Meister Borussia Dortmund in die Knie - es war der erst 14. Sieg einer heimischen Mannschaft im 57. Duell mit einem Team der deutschen Bundesliga (ohne DDR) nicht verhindern.

Auswärts war es überhaupt der erste rot-weiß-rote Triumph beim großen Nachbarn. "Jeder hat gewusst, dass die Salzburger eine gute Mannschaft haben. Was sie heute gezeigt haben - Hut ab", lobte Experte Andreas Herzog gegenüber Sky. "Das war eine Top-Leistung von jedem Einzelnen. Es kommt nicht oft vor, dass eine österreichische Mannschaft verdient in Deutschland gewinnt."

Nächste Woche wird der Zuschauer-Rekord in Salzburg fallen: Das Rückspiel lockt so viele Anhänger in die "Bullen"-Arena wie nie zuvor. Innerhalb von zehn Tagen wurden 29.520 Tickets abgesetzt. 1.500 davon gingen an den BVB. Das Spiel des Jahres ist ausverkauft!

Aktueller Rekord: 29.320 im EL-Duell gegen Ajax

Die Vorfreude bei Geschäftsführer Stephan Reiter ist groß: "Es wird das bestbesuchte Bewerbsspiel in der Geschichte unseres Vereins. Wir können stolz darauf sein, dass uns unsere Mannschaft mit ihren starken Leistungen solch ein Spiel ermöglicht." Und die Sensation ist greifbar!

Verstecken wird sich Salzburg keineswegs: "Dortmund wird sich perfekt vorbereiten", so Coach Marco Rose: "Aber wir spielen vor vollem Haus in Salzburg. "Er war voll des Lobes für seine Kicker. "Was die Jungs abgezogen haben, war unfassbar stark." Es sei aber noch nichts passiert. Er warnt: "Ein gutes, aber auch gefährliches Ergebnis. Wenn wir anfangen zu verwalten, wird diese Mannschaft uns bestrafen."

Übrigens: Der bisherige Bestwert wurde vor vier Jahren im Sechzehntelfinale gegen Ajax Amsterdam aufgestellt. Damals kamen 29.320 Fans ins Stadion. Derzeitiger Schnitt in der Liga: 6.563.