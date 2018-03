Salzburg-Heimspiel gegen BVB ausverkauft

Das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League von Fußball-Meister Red Bull Salzburg zu Hause gegen Borussia Dortmund ist bereits vor dem Hinspiel in Deutschland ausverkauft. 29.500 Zuschauer werden nächsten Donnerstag in Wals-Siezenheim im Stadion sein. Das gaben die Salzburger am Mittwochabend bekannt.

Der erwartete Besuch ist Rekord für Salzburg in einem Pflichtspiel in der Red Bull Arena. Bisheriger Bestwert in Wals-Siezenheim waren 29.320 Zuschauer vor vier Jahren im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Ajax Amsterdam. Die Salzburger treten am Donnerstagabend (19.00 Uhr/live Puls 4 und Sky) zum Hinspiel in Dortmund an.