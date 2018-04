Salzburg will nächste Sensation

Marseille, Sociedad, Dortmund – die Abschussliste der Bullen ist lang. Erstmals seit der Austria vor 13 Jahren steht ein heimisches Team im Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs. Das erste Halbfinale seit Rapid vor 22 Jahren soll her. „Unsere Gier ist groß. Wir sind im Viertelfinale und wollen mehr“, tönt Bullen-Coach Rose vor dem heutigen Hinspiel im 72.698 Fans fassenden Olympiastadion Rom.

Dabbur: "Wir glauben an uns"

Mit dem 12. Mann im Rücken – 1.000 Bullen-Fans machen die Reise in die Ewige Stadt mit – soll die nächste Sternstunde her. Seit gestern sind die Bullen in Rom – mitgebracht hat man eine große Portion Selbstvertrauen. Von bisher 48 Pflichtspielen verloren die Bullen heuer nur eines, seit 35 ist man unbesiegt. Und: International gab es seit 19 (!) Spielen keine Pleite, gegen italienische Teams verlor man in vier Duellen in der Red-Bull-Historie noch nie. Die Vorzeichen stimmen positiv. Goalgetter Dabbur: „Es wird schwierig, aber wir glauben an uns.“ Rose untermauert: „Wir wissen, was für Qualität auf uns zukommt. Aber wir haben Lazio beobachtet, wissen, dass sie auch verwundbar sind.“ Ziel ist es, auch im 11. Europacup-Auswärtsspiel in Serie unbesiegt zu bleiben und sich so eine Top-Ausgangslage für das Rückspiel nächste Woche zu sichern. Rose: „Die Gier nach einem guten Ergebnis ist da, damit wir vor vollem Haus wieder eine Party daraus machen können.“ Der Salzburger Europa-Party-Zug soll also weiterfahren. (scp)