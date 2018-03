Schaffen Super-Bullen die Sensation?

Seit Tagen gibt es beim österreichischen Meister nur noch ein Thema: das "Spiel des Jahres" gegen Dortmund. Heute (21.05 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) ist es endlich so weit. Die Bullen wollen dem deutschen Spitzenklub, wie schon beim 2:1 im Hinspiel, ordentlich Paroli bieten und vor eigenem Publikum den Aufstieg ins Viertelfinale fixieren. Dazu reicht bereits ein Unentschieden oder eine 0:1-Niederlage.

Peter Stöger hat es indes nicht leicht in Dortmund. Im Herbst hatte der Wiener den kriselnden BVB übernommen. Seither ging es in der Tabelle steil bergauf. Von elf Partien ging keine einzige verloren, die Champions League ist in Griffweite. Niederlagen gab es bislang nur im Pokal gegen die Bayern - und in der Europa League gegen Salzburg. Und letztere hat die Kritiker wieder laut werden lassen.

Richtungsweisendes Spiel für Stöger in Salzburg

Stöger besitzt nämlich nur einen Vertrag bis Saisonende. Vom ersten Tag an wurde diskutiert, ob er im Sommer wieder gehen muss, oder bleiben darf. Vor dem Hinspiel gegen Salzburg wurde spekuliert, dass Stögers Vertrag noch im März verlängert werden soll. Nach der Pleite ist plötzlich wieder vom Gegenteil die Rede. Zudem wird das wenig überzeugende Auftreten der Dortmunder kritisiert.



"Wir sind richtig in der Kritik", erklärt Stöger die angespannte Stimmungslage. Der eine Spieler gehe lockerer mit den öffentlichen Ansprüchen um, andere würden etwas mehr darüber nachdenken. Ein Sieg in Salzburg würde die Lage entspannen - und Stöger einer Vertragsverlängerung näher bringen. Bei einem Aus würde wohl auch seine Rolle wieder hinterfragt werden.