Schiri brachte Bullen um Finale

Salzburg war nahe dran! Die "Super-Bullen" scheiterten erst in der Verlängerung an Olympique Marseille! Bitter: Der österreichische Serienmeister haderte erneut mit einer Schiedsrichterentscheidung! Das entscheidende Tor in der Verlängerung kassierte Salzburg nach einem Corner, der keiner war.

Ganz klar ersichtlich schoss ein Marseille-Spieler einen anderen französischen Kicker an - doch der Schiri gab Eckball. Daraus resultierend erzielte Verteidiger Rolanda das Tor zum 1:2 für Marseille. Jeder im Stadion, sowie alle Spieler am Platz hatten zweifensfrei gesehen, von wem der Ball abgefälscht war. Unglaublich dass der russische Referee Karasew sich so irren konnte!