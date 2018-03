Sensation: Bullen kicken Stöger raus

Es war das "Spiel des Jahres" für Salzburg gegen Dortmund. Und die "Bullen" waren von Anpfiff an bis in die Haarspitzen motiviert. Mit extremer Laufarbeit und frühem Pressing konnte man der Stöger-Truppe den Schneid abkaufen und war über weite Strecken das bessere Team. Einzig die Chancenverwertung war ein Manko beim österreichischen Meister.

Am Ende reichte das 0:0 nach dem 2:1-Auswärtssieg locker zum Aufstieg. Der Jubel bei Salzburg nach Schlußpfiff war riesig. Österreichs Topteam steht damit im Viertelfinale der Europa League.

Der Gegner in der nächsten Runde (5./12. April), die am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon ausgelost wird, könnte neuerlich einen großen Namen tragen. Mögliche Kontrahenten sind neben "Schwester"-Club Leipzig auch Atletico Madrid, Lazio Rom, Olympia Marseille, Sporting Lissabon und Arsenal.

Fußball-Europa-League, Achtelfinale, Rückspiel: Red Bull Salzburg - Borussia Dortmund Endstand 0:0. Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 29.520 Zuschauer (ausverkauft), SR Bastien (FRA). Hinspiel 2:1, Salzburg mit Gesamtscore 2:1 im Viertelfinale (Auslosung am Freitag/13.00 Uhr in Nyon).

Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer - Samassekou - Haidara (82. Yabo), X. Schlager (79. Wolf), V. Berisha - Hwang (66. Gulbrandsen), Dabbur

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Zagadou, Schmelzer - Castro (62. Guerreiro), Dahoud - Reus (46. Isak), M. Götze (46. Philipp), Schürrle - Batshuayi

Gelbe Karten: Hwang (im Viertelfinal-Hinspiel gesperrt), V. Berisha, Ulmer, Samassekou bzw. Sokratis

Die Besten: Samassekou, Ramalho bzw. Bürki, Schmelzer

