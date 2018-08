Sensationeller LASK verpasst Aufstieg

Der LASK ist in der Qualifikation zur Europa League nach einem späten Gegentreffer an Besiktas Istanbul gescheitert. Die Linzer lagen im Drittrunden-Rückspiel gegen den türkischen Spitzenclub am Donnerstag bis zur 90. Minute mit 2:0 voran, was nach dem 0:1 im Hinspiel den Aufstieg bedeutet hätte. Besiktas schaffte durch Alvaro Negredo aber noch einen Treffer und steht damit im Play-off.

Joao Victor (42.) hatte vor 13.900 Zuschauern mit seinem Tor den Rückstand der Athletiker ausgeglichen. Der kurz davor eingewechselte Dominik Frieser traf dann in der 68. Minute ein weiteres Mal für die Linzer.

