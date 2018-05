Sogar SPÖ-Chef Kern geht auf Schiri los

Red Bull Salzburg hat den Einzug ins Finale der Fußball-Europa-League denkbar knapp verpasst. Die Elf von Trainer Marco Rose machte im Halbfinale gegen Olympique Marseille am Donnerstagabend den 0:2-Rückstand nach dem Hinspiel wett, rettete sich mit einem 2:0 (0:0) in die Verlängerung, kassierte da aber in der 116. Minute nach einem zu Unrecht gegebenen Eckball das entscheidende Gegentor.

Das ärgerte nicht nur die 29.520 Zuschauer im ausverkauften Stadion der Salzburger, sondern auch zigtausende Fans vor den Fernsehschirmen. Darunter auch Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ), der seinem Frust auf Twitter freien Lauf ließ.