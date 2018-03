Stöger: Wut-Rede gegen BVB-Stars

„Salzburg ist verdient weitergekommen. Bei uns war zu wenig Bereitschaft da. Nichts, dass man zeigen könnte, dass man das Ergebnis des Hinspiels korrigieren könnte. Wir hätten ein Tor erzielen können, aber am Ende des Tages war das zu wenig“ zeigte sich Peter Stöger nach dem blamablen EL-Ausscheiden gegen Salzburg nach dem Spiel enttäuscht.

Der österreichische Trainer spart dabei auch nicht mit Kritik an den eigenen Spielern, besonders Mario Götze bekommt sein Fett weg. Zum Doppeltausch in der Halbzeit sagte der Wiener: „Marco [Reus] hatte ein bisschen Probleme im Oberschenkel und mit Mario [Götze][ war ich überhaupt nicht zufrieden. Wir haben uns eine spielerische Linie erwartet, Positionen anzuspielen, Bälle in die Tiefe zu spielen, Laufwege zu machen hinter die Kette. Das ist ja tatsächlich überhaupt nicht passiert. Wenn das überhaupt nicht passiert und gar nicht umgesetzt wird, muss man halt anderen Jungs eine Chance geben. Darum der Doppeltausch."

Qualität und Mentalität

Stöger wirkte nach dem Peinlich Aus enttäuscht von seinem Team und holte zum Rundumschlag aus. „Wenn du mit dem Selbstverständnis in so ein Spiel reingehst und glaubst, dass auf dieser Wiese Hacke und Spitze geht, und du nimmst den Kampf, die Arbeit nicht an. Dann kannst du nicht im Europapokal gewinnen.“ Im Interview mit Sport1 sprach er den Stars sogar die Qualität ab: „Qualität ist das, was ich auf dem Platz sehe. Ich sage jetzt keine Namen oder sonst was. Qualität ist das, was ich Woche für Woche sehe. Ich sehe uns nicht stabil. Und ich sehe uns nicht so gut aufgestellt. Es geht möglicherweise auch um Charaktere und Persönlichkeiten, man kann zwar aus jedem ein bisschen was rausholen, aber ich kann Leute ja nicht komplett umkrempeln."