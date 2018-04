Triple-Traum: Salzburg wie die Bayern

Salzburg steht nach dem Krimi von Mattersburg im Cup-Finale. Und träumt vom Triple! Lange haben die Bullen zittern müssen, aber im Elfmeterschießen durften sie doch noch jubeln - 3:0 im Penaltyschießen gegen tapfer kämpfende Mattersburger. Damit steht Salzburg zum fünften Mal in Folge im Cup-Finale. Matchwinner im Thriller von Mattersburg war Goalie Cican Stankovic, der insgesamt vier Elfmeter hielt.

Salzburg und Bayern träumen vom Triple

Damit hat Salzburg die historische Chance, als erste österreichische Mannschaft das Triple zu holen. Der Meistertitel ist so gut wie fix, im Cup fehlt noch ein Sieg zum Titel. Und in der Europa League steht das Halbfinale gegen Marseille vor der Türe. "Wir haben noch Großes vor", grinste Cup-Held Stankovic.

Ähnlich Großes können in diesem Jahr neben den Bullen nur die Bayern schaffen. Der Meistertitel ist fix, im Cup das Finale und in der Champions League das Halbfinale. Sonst hat in dieser Saison kein Team mehr die Chance aufs Triple.