Viertelfinale: Den Gegner wollen Bullen

Die Brust von Red Bull Salzburg ist am Donnerstag nochmal breiter geworden. Nach dem historischen Viertelfinal-Einzug gegen Borussia Dortmund ist man in der Europa League für mehr bereit. Trainer Marco Rose will die Bäume zwar nicht in den Himmel wachsen lassen. Auf das, was seine Mannschaft gegen den deutschen Spitzenclub geleistet hat, war er aber doch sehr stolz.

"Es freut uns sehr, eine Runde weiter zu sein. Wir wünschen uns jetzt den nächsten Top-Gegner, mit dem wir uns messen können", so der Deutsche vor der Auslosung (13 Uhr im oe24-LIVE-TICKER). "Wir werden dort wieder selbstbewusst auftreten. Wo das dann hinführt, werden wir sehen." Die Salzburger Öffentlichkeit träumt längst von einem Finale, wie es der Vorgänger-Klub Austria Salzburg 1994 im UEFA-Cup erreicht hat. Jenes der Europa League steigt am 16. Mai in Lyon.

Einen internationalen Titel hat Rose im Vorjahr bereits mit Salzburgs U19 in der UEFA Youth League geholt. Vergleichen wollte er die beiden Erfolge nicht. "Wir sind gerade in ein Viertelfinale eingezogen, wir sind auch noch weit weg von einem Titel", erklärte der 41-Jährige. "Ich denke aber schon, dass es außergewöhnlich ist, was meine Mannschaft hier geleistet hat."

© GEPA

"Würde gerne nach London"

Die Bullen ließen den deutschen Tabellen-Dritten nach dem 2:1 in Dortmund auch im Rückspiel (0:0) überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Die Gäste hatten in Salzburg genau fünf starke Minuten, in denen sie einem Tor nahe waren. Mehr kam nicht. Rose und sein Team sind mittlerweile 33 Pflichtspiele ungeschlagen, Heimspiele sind es 34. Im Europacup haben die "Bullen" 19 Mal in Folge nicht verloren - die zweitlängste Serie der Geschichte.

Nur noch zwei Spiele fehlen auf den Rekord von Ajax Amsterdam. Am liebsten würde sie Rose gegen Arsenal bestreiten. "Ich würde gerne nach London. Aber es gibt auch andere nette Stationen", meinte der Salzburg-Trainer vor der Viertelfinal-Auslosung Freitagmittag in Nyon. Die weiteren möglichen Gegner: Atletico Madrid, ZSKA Moskau, Lazio Rom, RB Leipzig, Olympique Marseille und Sporting Lissabon.

Der gestiegenen Aufmerksamkeit auch in seiner Heimat ist sich Rose bewusst. "Im Moment gucken viele Leute nach Salzburg und sehen, dass da guter Fußball gespielt wird." Dass Österreichs Fußball nach so einem Erfolg gelechzt hatte, habe er mitbekommen. 2005 stand mit der Wiener Austria zuletzt ein ÖFB-Club in einem Europacup-Viertelfinale.