Vorwurf: BVB-Bosse schlechte Verlierer?

Das Wunder ist perfekt: Nach dem 2:1 in Dortmund reichte Red Bull Salzburg daheim vor ausverkaufter Kulisse ein torloses Remis, um Geschichte zu schreiben. Erstmals seit 13 Jahren steht ein ÖFB-Verein in einem Europacup-Viertelfinale, zum 18. Mal in Serie blieb der Meister international unbesiegt. Ein Meilenstein für unseren Fußball!

"Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie aufgetreten ist. Das Weiterkommen war absolut verdient, wir hätten uns sogar einen Sieg verdient. Das ist ein Beweis für gute und harte Arbeit", schwärmte Trainer Marco Rose. "Ich hoffe nicht, dass ich jetzt lesen muss - in Deutschland vermutlich schon -, dass Dortmund grottenschlecht war." Und genau so ist es!

Die Presse im Nachbarland zerlegt den Traditionsverein. Und wie reagiert man beim BVB? Peter Stöger holte zur Brandrede aus. Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc (Bild unten) hingegen schwiegen. Bei den "Bullen" sorgte das für Unverständnis: "Die BVB-Bosse haben nicht gratuliert und sie haben uns auch nicht irgendwie kontaktiert. Aber das müssen sie wissen, wie sie das machen", sagte Christoph Freund.

© Getty

Stöger mit Lobeshymne auf Salzburg

Der Salzburger Sportchef ergänzte: "Es ist für uns aber weiter kein Thema, wir sind weiter, sie sind raus." Lob gab es von Trainer Stöger. "Am Ende des Tages muss man sagen, dass die Salzburger aufgrund beider Spiele absolut verdient weiter sind. Dazu muss man gratulieren, ich muss meinen Landsleuten ein Kompliment aussprechen", so der Wiener.

Zufrieden resümierte auch Valon Berisha: "Hut ab vor der Mannschaft, mit diesem Mut, dieser kämpferischen Leistung. Es gab aber auch Phasen, wo wir sehr guten Fußball gespielt haben. Es gibt nichts Schöneres, als gegen Dortmund aufzusteigen. Es gibt keine Grenzen, wir sind auch ein großer Verein."

Ein Verein, für den in dieser Europa-League-Saison alles möglich scheint ...