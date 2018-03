Am Donnerstag darf sich Red Bull Salzburg - anders als bei den meisten Bundesliga-Spielen – auf einen echten Heimvorteil freuen. Denn das Achtelfinal-Rückspiel gegen Dortmund war bereits vor dem Hinspiel in Deutschland ausverkauft.

29.500 Zuschauer werden ab 21:05 Uhr (im oe24-LIVE-TICKER) im Stadion sein. Das ist Rekord für Salzburg in einem Pflichtspiel in der "Bullen-Arena". Bisheriger Bestwert in Wals-Siezenheim waren 29.320 Zuschauer vor vier Jahren im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Ajax Amsterdam.

Das macht sich auch finanziell bezahlt: Wie das Magazin Sport Business vorrechnet, spült schon alleine das Duell gegen den deutschen Bundesligisten 3,05 Millionen in die Kassen. Jene Summe setzt sich aus der UEFA-Achtelfinal-Prämie (750.000 Euro), dem Marktpool (800.000 Euro) und den geschätzten Zuschauer-Einnahmen von rund 1,5 Millionen Euro zusammen.

So viel bringt der Viertelfinal-Einzug ein

Sollte den Bullen die große Sensation gelingen, würde alleine der Viertelfinal-Einzug weitere 2,2 Millionen Euro bringen. Und das Stadion wäre nur drei Tage später wieder gut besucht. Da kommt es gegen die Austria in der Liga zum nächsten Kracher. Zur Erinnerung: Beim letzten Duell kamen gerade einmal 8.107 Fans in die Bullen-Arena.