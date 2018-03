Wunder-Bullen krachen auf Traditionsklub

"Es freut uns sehr, eine Runde weiter zu sein. Wir wünschen uns jetzt einfach auf den nächsten Top-Gegner, mit dem wir uns messen können", sagte Marco Rose und fügte nach dem sensationellen Weiterkommen gegen Borussia Dortmund an: "Ich würde gerne nach London fahren."

Sein Wunsch wurde nicht erhört: Red Bull Salzburg bekommt es beim ersten Auftritt in einem Viertelfinale der Europa League mit dem italienischen Top-Klub Lazio Rom zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Der zweifache Serie-A-Meister und Gewinner des Cups der Cupsieger 1999 schaltete im Achtelfinale Dynamo Kiew aus. In der Liga rangieren die Römer auf Rang vier - 21 Punkte hinter Tabellenführer Juventus.

Mit Arsenal oder Atletico Madrid hätten es die "Bullen" weit härter treffen können. ZSKA und Sporting wären hingegen leichtere Gegner gewesen als Lazio. Wer aber den BVB eliminiert, darf sich gegen Lazio definitiv Hoffnung machen.

Valon Berisha hatte schon am Donnerstag nach Achtelfinal-Wunder angekündigt: "Es gibt keine Grenzen, wir sind auch ein großer Verein."

Spieltermine sind der 5. und 12. April, wobei das Rückspiel in Salzburg stattfindet.

