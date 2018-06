Fußball-Bundesliga-Aufsteiger TSV Hartberg hat am Donnerstag Markus Schopp als neuen Trainer verpflichtet. Der Ex-Teamspieler war zuletzt Assistenz-Coach beim SKN St. Pölten und tritt die Nachfolge von Christian Ilzer an, der in der kommenden Saison den WAC betreut.

Mehr dazu in Kürze...