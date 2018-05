Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Marco Rose vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Ende Mai 2020 verlängert. Dies gab der Fußball-Bundesligist am Montagnachmittag bekannt. Unter dem 41-jährigen Rose hatte Salzburg diese Saison souverän die Titelverteidigung in der Liga geschafft und war in der Europa League bis ins Halbfinale vorgestoßen.

Der ursprüngliche Vertrag des Deutschen wäre noch bis Saisonende 2018/19 gelaufen. Rose, der vor seinem Engagement bei den Profis schon erfolgreich im Nachwuchs von Red Bull gearbeitet hatte, wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel in die deutsche Bundesliga in Verbindung gebracht.