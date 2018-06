Salzburg-Star vor Wechsel nach Italien

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom steht unmittelbar vor der Verpflichtung des Salzburgers Valon Berisha. Laut italienischen Medien ist der Mittelfeldspieler am Samstagvormittag in Rom zu medizinischen Checks eingetroffen. Bereits am Samstagnachmittag soll der 25-jährige Kosovare einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, berichtete Gazzetta dello Sport.

Ablöse soll 7 Millionen Euro betragen

Die Römer sollen sich die Dienste des Nationalspielers sieben Millionen Euro kosten lassen. Beim FC Red Bull Salzburg stand Berisha seit 2012 unter Vertrag und avancierte zu einer tragenden Säule im Spiel der "Bullen". In 233 Spielen erzielte Berisha 45 Tore und steuerte 65 Vorlagen bei.

Die Verpflichtung Berishas wäre der dritte Transfer für Lazio für die kommende Saison. Der Fünfte der abgelaufenen Serie-A-Saison hat bereits den dänisch-albanischen Linksverteidiger Riza Durmisi und den italienischen Stürmer Mattia Sprocati verpflichtet.