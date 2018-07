Der SKN St. Pölten kann endgültig für die Fußball-Bundesliga planen. Die Klage des Zweitligisten SC Wiener Neustadt gegen die Beglaubigung des Relegations-Rückspiels gegen den Niederösterreich-Rivalen wurde in letzter Instanz am Montag vom Ständig Neutralen Schiedsgericht abgewiesen. Damit müssen die Wiener Neustädter kommende Saison in der neuen 16er-Liga der zweithöchsten Spielklasse antreten.