Altach: Zukunft von Zellhofer geklärt

Die Spekulationen um die Zukunft von Georg Zellhofer haben ein Ende. Er bleibt dem SCR Altach als Sport-Geschäftsführer erhalten. Der im Sommer auslaufende Vertrag des Oberösterreichers wurde um zwei Jahre bis Sommer 2020 verlängert. Das verlautete der Tabellen-Achte am Mittwoch.

Zellhofer ist seit Jänner 2013 als Sportchef beim Club aus Vorarlberg tätig. In dieser Zeit gelang nicht nur der Aufstieg ins Oberhaus, sondern auch zweimal die Quali für den Europacup.

"Georg Zellhofer hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet und großen Anteil an der sportlichen Weiterentwicklung Altachs. Wir wollen die Zusammenarbeit nachhaltig und konsequent fortsetzen", sagte Altach-Präsident Karlheinz Kopf.

"Freue mich über das Vertrauen"

Zellhofer, der in der Vergangenheit auch mit einem Wechsel zum Liga-Konkurrenten LASK in Verbindung gebracht wurde, war klarerweise genauso zufrieden. "Ich freue mich über das in mich gesetzte Vertrauen. Es ist ein Beweis dafür, dass wir sportlich den richtigen Weg eingeschlagen haben und weiterhin gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft des SCR Altach arbeiten", meinte Zellhofer.