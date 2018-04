Aufstand der Austria-Fans: Bus blockiert

Beide Teams legten flott los. Wiesinger gab den ersten Warnschuss für die Hausherren ab (6.), auf der anderen Seite scheiterte Grünwald an Pervan (7.). Die „Veilchen“ zwar die aktivere Mannschaft, gefährlicher waren jedoch die Gastgeber. So wie in Minute 15: Pentz verschätzt sich, aber Tettehs Kopfball geht drüber. Weil Holzhauser in Pervan seinen Meister fand (24.), ging es in einer intensiven Partie mit 0:0 in die Pause.

Goiginger mit Goldtor – Austria geschockt

Den besseren Start in Halbzeit 2 erwischte der LASK. Michorl zieht ab – der Ball klatscht an die Latte (47.). Die Linzer jetzt näher dran an der Führung, die Austria kam in dieser Phase kaum gefährlich vors gegnerische Tor. Bis Stangl aus aussichtsreicher Position knapp verzog (75.).

Der Beginn einer spannenden Schlussphase, in der der LASK drückte. Tetteh vergab nach Pentz-Patzer – aber dann klappte es doch noch. Goiginger spazierte durch die Abwehr und traf genau ins lange Eck (87.)

Aufstand der Violetten Fans – sie blockieren Teambus

Das Ticket um die Europa League dürfte mit der Niederlage weg sein. Die Austria Fans ließen ihren Frust über die aktuelle Pleite-Serie ihrer Mannschaft raus. Nach dem Spiel kommt es zu einem Aufstand der Austria-Fans, die den Mannschaftsbus blockierten. Sportdirektor Wohlfahrt musste schlichten.