Austria-Legende soll neuer Trainer werden

Thomas Letsch wird die Austria wohl mit Saisonende verlassen, sein Vertrag nicht verlängert. Nach starkem Start waren die Ergebnisse zuletzt alles andere als zufriedenstellend. Auch Letsch konnte die Saison nicht retten, hat die Europa League verpasst. Jetzt brauchen die Veilchen einen neuen Coach.

Der soll im Optimalfall schon in der kommenden Woche präsentiert werden. Favorit ist Manfred Schmid. Der langjährige Co-Trainer von Peter Stöger ist ein violettes Urgestein. In Dortmund werden die Verträge von Stöger und Schmid wohl nicht verlängert. Schmid wäre die violette Lösung - allerdings noch ohne Erfahrung als Cheftrainer. Kann er die Austria zurück in die Erfolgsspur führen?